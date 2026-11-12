El QB de Patriots Drake Maye respalda a Harry Kane y su sueño de jugar en la NFL

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, respalda plenamente el sueño de Harry Kane de convertirse algún día en pateador de la NFL.

Maye habló el jueves después del entrenamiento en el campus del Bayern Múnich —el equipo de fútbol de Kane— antes del partido del domingo contra los Lions de Detroit.

“Sería genial verlo intentarlo. Ha lidiado con la presión; una de las cosas más importantes de patear en la Liga Nacional de Fútbol Americano es la presión. Él hace eso para ganarse la vida. Así que no creo que tuviera ningún problema", comentó Maye.

Kane, aficionado de los Patriots desde hace mucho tiempo, se convirtió recientemente en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro, el premio del fútbol al mejor jugador del mundo.

El capitán de Inglaterra, de 33 años, firmó este mes una extensión de contrato para quedarse en el Bayern hasta 2029, por lo que no está claro cuándo estaría listo para probar suerte como pateador en la NFL.

Kane ha reflexionado a lo largo de los años sobre intentarlo. Incluso ha planteado la idea de combinar su sueño de la NFL con incorporarse a un equipo de la MLS.

“Creo que lo he visto patear quizá algunos y se veía bastante bien. Sin duda, él hace eso para ganarse la vida, así que estoy seguro de que le iría bien”, señaló Maye.

El pateador de los Jaguars, Cam Little, opinó sobre Kane unos días después de conectar un gol de campo ganador de 57 yardas para vencer a los Eagles de Filadelfia por 19-17 en Londres hace un mes. Little dijo que el mayor ajuste de Kane sería pasar de ser un delantero estrella a un jugador secundario. Como pateador, explicó, “estás ahí afuera básicamente solo para respaldar a todos”.

El Bayern todavía celebra a su primer ganador del Balón de Oro en 45 años. También es el primero para cualquier jugador de un club alemán desde 1996.

“Es un tipo duro; mucho respeto para Harry Kane”, dijo el ala cerrada de los Patriots, Hunter Henry, que no sabe mucho de fútbol, pero que estaba muy al tanto de la estrella del Bayern.

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