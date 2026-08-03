Kamilla Rakhimova vence a Venus Williams 6-4, 6-1 en Toronto tras retraso por lluvia

Kamilla Rakhimova venció a Venus Williams por 6-4, 6-1 en un partido retrasado por la lluvia el domingo para dar inicio al cuadro principal femenino del Abierto de Toronto.

Williams, de 46 años, recibió una invitación (wild card) para el cuadro individual del torneo WTA 1000 y ha perdido 12 partidos consecutivos desde julio de 2025.

“Jugamos al aire libre… no puedes controlar el clima. Pero los aficionados fueron increíbles. Estuvieron conmigo en cada punto; eso fue fantástico. Yo solo estaba luchando por meter la pelota en la cancha”, comentó Williams.

Rakhimova, de 24 años, es de Uzbekistán. Ocupa el puesto 82 del mundo.

“Jugar contra Venus no es algo de todos los días. Me alegra mucho tener la oportunidad de enfrentarla. Tenía muchas ganas de ese partido. Sabía que iba a ser un partido en la cancha central. Intentaba disfrutar mi tiempo allí, sin importar el resultado”, manifestó Rakhimova .

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