Gavin Williams poncha a 10 y los Guardianes vencen 5-0 a los Diamondbacks

Gavin Williams permitió un hit en 5 2/3 entradas y ponchó a 10, Chase DeLauter impulsó tres carreras y los Guardianes de Cleveland derrotaron 5-0 a los Diamondbacks de Arizona el domingo para evitar ser barridos en una serie de fin de semana.

Williams se unió a Chris Sale y Clayton Kershaw como los únicos lanzadores en la historia de las Grandes Ligas que han ponchado al menos a 10 y han otorgado una base por bolas o menos en al menos cinco juegos consecutivos.

Patrick Bailey rompió una mala racha de 0 de 13 con un jonrón en la segunda entrada ante el abridor de los Diamondbacks, Merrill Kelly (8-9).

Williams (11-6) retiró a los primeros 15 bateadores que enfrentó antes de que Tim Tawa abriera la sexta con un sencillo al jardín derecho. Tawa intentó tocar la bola en el lanzamiento anterior, pero la mandó de foul, lo que generó muchas críticas por parte de los Guardianes.

Cuando salió la lona con dos outs en la sexta entrada, el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, y el coach de tercera base, Rouglas Odor, salieron del dugout y comenzaron a intercambiar palabras con jugadores y coaches de los Diamondbacks. Se vaciaron las bancas de ambos equipos, pero la calma se restableció un par de minutos después.

El juego se reanudó tras un retraso por lluvia de una hora y 34 minutos.

Arizona tuvo las bases llenas en la sexta y la novena entradas, pero no pudo anotar.

Williams suma ponches de dos dígitos en cinco juegos consecutivos, la racha más larga de un lanzador de Cleveland desde que Shane Bieber encadenó seis juegos entre 2020 y 2021.

Kelly permitió cinco carreras con ocho hits y ponchó a cinco en cinco entradas.

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