Tigres vencen 11-0 a los Atléticos y logran primera barrida anual ante equipo de la Americana

El pitcher venezolano Keider Montero lanzó seis entradas sin permitir carreras, Eduardo Valencia, también de Venezuela, impulsó cuatro y los Tigres de Detroit completaron su primera barrida de una serie de temporada contra un rival de la Liga Americana, al vencer 11-0 a los Atléticos el domingo.

Los Tigres respondieron con su tercera victoria consecutiva un día después de traspasar a su lanzador estelar Tarik Skubal a los Dodgers de Los Ángeles a cambio de tres prospectos, y se mantuvieron a 2 1/2 juegos del último puesto de comodín en la Liga Americana.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras en la primera entrada ante Gage Jump (4-7) para darle a Montero una ventaja temprana.

El venezolano Gleyber Torres añadió un sencillo de dos carreras y Valencia pegó un doble de dos carreras en la cuarta entrada para abrir el juego. Valencia sumó otro doble de dos anotaciones en una octava entrada en la que registraron cuatro.

Montero (8-6) permitió apenas dos imparables y otorgó dos bases por bolas.

Los Tigres, que a inicios de julio barrieron en casa una serie de tres juegos ante los A's, ganaron los tres encuentros este fin de semana para cerrar la serie de la temporada 6-0 y lograr su primera barrida histórica contra un equipo de la Liga Americana.

Fue la quinta vez que los Atléticos se fueron en blanco ante un rival de la Liga Americana; la anterior ocurrió cuando terminaron 0-6 contra Toronto en 2019.

A Jump le costó encontrar la zona de strike y no pudo aprovechar las seis entradas sin carreras que lanzó el martes para vencer a Boston y cortar una racha de cinco aperturas con derrota. Dio seis bases por bolas y permitió seis carreras en 3 2/3 entradas.

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