Kai Trump termina última en su debut en la Gira de la LPGA, tras rondas de 83 y 75

Kai Trump mejoró su puntuación en ocho golpes el viernes en la segunda ronda del torneo The Annika. Firmó una tarjeta de 75 goles, que al menos fue mejor que la entregada la víspera, de 83, 13 encima de par.

De todos modos, la nieta del presidente Donald Trump terminó última en el grupo de 108 jugadoras en el Pelican Golf Club, a seis golpes de la competidora más cercana.

“El primer día definitivamente estaba muy nerviosa”, confesó Kai Trump. "Creo que los nervios me afectaron. Cuando salí hoy me sentí muy tranquila y en paz, para ser honesta contigo. Por eso jugué mejor".

El viernes por la mañana, en medio de un viento intenso, la estudiante de último año de secundaria sumó cuatro birdies, cuatro bogeys, un doble bogey y un triple bogey. El jueves por la tarde, hizo bogey en los primeros cuatro y terminó la ronda sin birdies con nueve bogeys y dos dobles bogeys.

La recluta de la Universidad de Miami jugó con una exención de patrocinador. Es la hija de Donald Trump Jr.

“Yo hice todo lo que posiblemente podría haber hecho para este torneo, así que creo que si te preparas bien, los nervios pueden suavizarse un poco, aunque quiero decir, siempre van a estar ahí, ¿verdad?”.

Linn Grant y Grace Kim estaban empatadas en el liderato con nueve bajo par.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes