Antonio Brown es liberado de cárcel en Miami en espera de juicio por intento de asesinato

La exestrella de la NFL, Antonio Brown, salió el jueves de una cárcel de Miami, al ser liberado bajo una fianza de $25,000 después de declararse no culpable de un cargo de intento de asesinato en segundo grado.

El receptor abierto de 37 años abrazó al abogado Mark Eiglarsh fuera del Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami. Llevaba una bolsa con pertenencias mientras caminaban hacia un camión de comida cercano, donde Brown tomó una bebida, y luego se fueron en el vehículo del abogado.

La jueza de circuito Mindy Glazer ordenó que Brown usara un monitor de tobillo GPS mientras espera su juicio. Enfrenta una posible sentencia de prisión de 15 años y una multa de hasta 10,000 dólares si es condenado.

Los fiscales habían solicitado la detención preventiva, argumentando que Brown es un exatleta profesional con altos ingresos y recursos para huir. Eiglarsh le dijo a la jueza el miércoles que Brown, quien ya no tiene pasaporte, regresaría a su hogar en el condado de Broward, Florida, mientras el caso avanza.

Brown está acusado de tomar una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo y disparar dos tiros a un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos anteriormente, según una orden de arresto. Zul-Qarnain Kwame Nantambu dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

El abogado de Brown dijo el miércoles que la declaración jurada es incorrecta: Brown en realidad usó su arma personal, y los disparos no fueron dirigidos a nadie.

Brown pasó 12 años en la NFL y fue un receptor abierto All-Pro que jugó por última vez en 2021 para Tampa Bay. Pasó gran parte de su carrera en Pittsburgh. En su carrera, Brown tuvo 928 recepciones para más de 12,000 yardas y 88 touchdowns en total, contando devoluciones de despeje y un pase.

