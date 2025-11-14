Kai Trump se anota un 83 al debutar en la LPGA y es última entre 108 jugadoras

Kai Trump firmó un 13 sobre par con 83 golpes el jueves, al debutar en la Gira de la LPGA durante el torneo The Annika.

Así, la nieta del presidente Donald Trump se ubicó en el último lugar entre 108 jugadoras.

En condiciones de brisa por la tarde en el Pelican Golf Club, la estudiante de último año de secundaria incurrió en bogey en los primeros cuatro hoyos. Terminó la ronda sin birdies con nueve bogeys y dos dobles bogeys.

“Definitivamente estaba más nerviosa de lo que esperaba, pero pienso que hice muchos buenos tiros ahí afuera", comentó. "Hice muchos buenos tiros, sólo que a los lugares equivocados”.

La recluta de la Universidad de Miami está jugando con una exención de patrocinador.

“Fue bastante genial porque sé que golpeo lejos, pero al jugar con las mejores jugadoras del mundo y estar literalmente ahí o incluso superándolas en algunos de los hoyos, se sintió bastante bien", manifestó la hija de Donald Trump Jr. "Siento que mi juego está en un buen lugar, especialmente siendo solo una estudiante de último año de secundaria”.

Haeran Ryu lidera el torneo con seis bajo par con 64 golpes, también jugando por la tarde.

