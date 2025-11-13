Rays volverán en 2026 al Tropicana Field, reparado tras huracán

Los Rays de Tampa Bay están por volver a casa.

El equipo anunció que regresará al renovado Tropicana Field para la temporada 2026 después de jugar todos sus encuentros como local de la campaña 2025 en el Steinbrenner Field en Tampa mientras se reparaban los daños causados en el primer inmueble por el Huracán Milton en octubre de 2024.

“Estamos emocionados de regresar a casa al Tropicana Field en abril y de unirnos una vez más a nuestros fanáticos y negocios vecinos en el centro de St. Petersburg para celebrar el regreso del béisbol de los Rays”, afirmó en un comunicado el director general del equipo, Ken Babby.

Las reparaciones en el techo del estadio y otras áreas internas están en curso, y los Rays planean jugar su duelo inaugural de la temporada en casa contra los Cachorros de Chicago el 6 de abril después de comenzar la campaña como visitantes.

El equipo anunció varias nuevas opciones de boletos que saldrán a la venta este jueves, así como mejoras en el estadio, incluyendo una ampliación del videomarcador principal, nuevas pantallas de video detrás del plato y a lo largo de ambos postes de foul, un nuevo sistema de sonido y la actualización de los interiores de las suites.

El club está planeando eventos a fin de celebrar al exantesalista Evan Longoria, para conmemorar su tiempo con la franquicia, incluyendo su inducción al salón de la fama del equipo.

Los Rays terminaron con un récord de 41-40 en el Steinbrenner Field, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York, y agotaron las entradas en 61 de 81 juegos, atrayendo a 786,750 fanáticos. Al jugar juegos de local en un estadio al aire libre por primera vez, los Rays experimentaron 17 retrasos por lluvia en 16 juegos, sumando un total de 17 horas y 47 minutos.

El techo del Tropicana Field fue destrozado por el Huracán Milton. El estadio, que se inauguró en 1990, contaba con lo que el equipo llamaba el techo abovedado más grande del mundo sostenido por cables, con paneles hechos de “fibra de vidrio translúcida recubierta de teflón”.

Todo era soportado por 180 millas (288 kilómetros) de cables conectados por puntales.

El equipo tiene nuevos propietarios, quienes están comenzando la búsqueda de un nuevo estadio que podría abrirse en 2029.

Los Rays han tenido problemas con la baja asistencia al Tropicana, aunque en ocasiones han tenido éxito deportivo, con apariciones en la Serie Mundial en 2008 y 2020.

Tampa Bay tuvo un récord de 77-85 este año y no logró llegar a los playoffs.

El equipo también anunció que el infielder Bob Seymour ha sido liberado para buscar una oportunidad en Asia, y el lanzador zurdo Nate Lavender fue devuelto a los Mets de Nueva York después de pasar por waivers sin ser reclamado.

