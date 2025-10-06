Julio Rodríguez define el triunfo de Marineros 3-2 sobre Tigres con un doble para igualar la serie

El dominicano Julio Rodríguez conectó un doble productor que rompió el empate en la octava entrada y los Marineros de Seattle vencieron 3-2 a los Tigres de Detroit en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Americana el domikngo por la noche para emparejar el duelo.

Con el juego empatado 2-2 y un out en la parte baja de la octava entrada, el candidato al MVP de la Liga Americana Cal Raleigh conectó un doble con uno fuera. Poco después, Rodríguez impulsó a Raleigh con un doble para poner a los Marineros al frente de manera definitiva.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz retiró a los Tigres en orden para lograr el salvamento una noche después de trabajar dos entradas en una derrota 3-2 en 11 episodios.

El dominicano Jorge Polanco conectó dos jonrones para Seattle.

Después de no anotar contra el abridor de Seattle, el dominicano Luis Castillo y tres relevistas de los Marineros, los Tigres empataron el juego contra Matt Brash en la parte alta de la octava.

El venezolano Gleyber Torres trabajó una base por bolas al inicio, y Riley Greene llegó a base por una elección del fildeador que fue mal manejada por el primera base de Seattle Josh Naylor, lo que resultó en un error. Spencer Torkelson siguió con un doble en la esquina del jardín derecho para empatar la pizarra 2-2.

Seattle recuperó la ventaja en la parte baja.

Raleigh, quien lideró las mayores en jonrones esta temporada con 60, conectó el lanzamiento de Kyle Finnegan en la esquina del jardín derecho y se deslizó de cabeza en la segunda base. Rodríguez siguió con un doble propio, enviando a la multitud de 47.431 personas en el T-Mobile Park al frenesí.

Polanco se convirtió en el cuarto jugador de los Marineros con un juego de múltiples jonrones en la postemporada, uniéndose a Ken Griffey Jr., Edgar Martínez y Jay Buhner, quienes lograron la hazaña en 1995.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-1 con una anotada; el puertorriqueño Javier Báez de 3-1; y el dominicano Wenceel Pérez de 2-0.

Por los Marineros, los dominicanos Jorge Polanco bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y dos impulsadas, Julio Rodríguez de 4-1 con una remolcada y Víctor Robles de 2-0; el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-1, y el venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

