Berhalter logra dos goles y una asistencia y Whitecaps vencen 4-1 a Earthquakes

Sebastian Berhalter anotó dos goles y agregó una asistencia, Rayan Elloumi y Thomas Müller añadieron cada uno un gol, y los Whitecaps de Vancouver ganaron el domingo 4-1 a los Earthquakes de San José.

Vancouver tiene 60 puntos y está empatado con San Diego en la cima de la Conferencia Oeste, dos puntos por delante de Minnesota, que ocupa el tercer lugar. San José tiene 38 unidades y cayó fuera de la posición de playoffs. Dallas, en el octavo lugar, tiene 41 puntos, mientras que Salt Lake y Colorado tienen 40 cada uno.

Elloumi, un jugador local de 18 años que hizo su octava aparición en su carrera y su segunda titularidad en la MLS, abrió el marcador con una volea a quemarropa a los 39 minutos. Berhalter ejecutó un tiro libre perfectamente colocado desde el lado izquierdo hacia el segundo palo, donde Elloumi remató de primera.

Müller, en un contraataque, corrió hacia un pase jugado por Ali Ahmed y lo controló suavemente con su primer toque, doblando un disparo bajo que se coló por el poste izquierdo en la red lateral para poner el 2-0 en el minuto 57.

Müller de 36 años, quien ha anotado 45 goles en 131 apariciones con la selección nacional de Alemania, fue adquirido el seis de agosto y ha marcado cinco goles y dos asistencias en cinco apariciones (cuatro como titular) para los Whitecaps.

Berhalter lanzó un disparo que se coló por el poste para poner el 3-0 en el minuto 74 y su gol en el segundo minuto del tiempo de descuento cerró el marcador.

Beau Leroux hizo el 3-1 a los 89 minutos con un disparo desde fuera del área que se desvió en Giuseppe Bovalina de Vancouver y entró en la red.

En el otro encuentro del día, el LAFC venció 1-0 al Atlanta United con un gol tardío del francés Denis Bouanga a los 87 minutos, con la quinta victoria consecutiva del equipo angelino.

LAFC es cuarto en la Conferencia Oeste después de esta victoria, pero con dos juegos menos que el primer lugar, San Diego, y el tercer lugar, Minnesota.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes