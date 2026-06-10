Julio César Chávez y los héroes de 1986 motivan a México rumbo al Mundial

Mientras México se prepara para el partido inaugural de la Copa del Mundo, el técnico Javier Aguirre no sólo piensa en el parado táctico o en el estado físico de sus jugadores. También libra una campaña psicológica fuera de la cancha, echando mano de todos los recursos disponibles para inspirar una actuación histórica en casa.

Para encender la chispa, Aguirre ha llevado a una serie de figuras inspiradoras hasta la sede de entrenamiento de El Tri en el Centro de Alto Rendimiento: desde miembros de la selección nacional que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de 1986 hasta el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez.

“Los ídolos cambian, los uniformes evolucionan, pero el orgullo de representar a México permanece intacto", dijo Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. "Lo que vivieron las leyendas del 86 fue histórico. Pero lo que viene en 2026 también tiene el potencial de serlo”.

Los mejores resultados de México en Copas del Mundo han sido como anfitrión, en 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final. Chávez, considerado uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, es una fuente de inspiración en México luego de ceñirse seis títulos mundiales en tres divisiones de peso.

"Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos", le dijo Chávez al plantel. "Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande".

México no ha logrado superar los octavos de final en siete Mundiales consecutivos, de 1994 a 2022, convirtiendo al llamado “quinto partido” --los cuartos de final-- en una obsesión para la prensa local y los aficionados.

Es un poco más complicado en la edición de 2026, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Con la ampliación a 48 selecciones y la incorporación de una ronda de 16vos de final después de la fase de grupos, los cuartos de final serán el sexto partido.

Ventaja de local

Aguirre, mediocampista titular en la selección de 1986, ha subrayado la inusual ventaja de jugar un Mundial en casa y cómo una actuación histórica puede definir la carrera de un futbolista.

“Fuimos al Museo de Antropología y es una maravilla y para los jugadores fue algo increíble para que sepan de dónde venimos", señaló el entrenador. "A mí me emocionó en lo particular, pero yo les veía las caras y supe que fue un acierto el haber ido”.

Fortaleza mental

Además, la federación mexicana volvió a contratar al español Imanol Ibarrondo como entrenador de rendimiento mental. Ibarrondo trabajó previamente con El Tri durante el Mundial de 2018 y acompañó a la selección de Ecuador en la justa de Qatar 2022.

"Imanol ha hecho un gran trabajo, hemos realizado sesiones personales y como grupo que nos han hecho conocernos más", comentó el defensor Mateo Chávez, de 22 años. "Creo que todo esto nos ha hecho crecer mucho”.

México inicia su participación en la Copa del Mundo el jueves contra Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

___ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.