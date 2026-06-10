Martínez lanza 7, Williamson y Fortes pegan dobles y Rays vencen 4-3 a Medias Rojas

Nick Martinez permitió seis hits en siete entradas, Ben Williamson y Nick Fortes conectaron dobles productores, y los Rays de Tampa Bay resistieron para vencer la noche del martes por 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

Martinez (6-2) permitió tres carreras mientras ponchaba a dos. Kevin Kelly añadió una octava entrada sin hits, y Bryan Baker lanzó la novena para su 18º salvamento.

Ryan Vilade conectó tres hits y anotó la primera carrera de los Rays en la cuarta entrada. Williamson y Fortes tuvieron dos hits cada uno, y Tampa Bay totalizó 12, además de irse de 10-5 con corredores en posición de anotar.

El novato de los Medias Rojas Payton Tolle (3-3) trabajó seis entradas, en las que permitió nueve hits y cuatro carreras, y ponchó a tres. Su racha de ocho aperturas consecutivas permitiendo tres o menos carreras llegó a su fin.

Isiah Kiner-Falefa se fue de 3-2 con dos carreras y el mexicoamericano Marcelo Mayer impulsó dos carreras con un doble en la octava entrada que acercó a Boston a 4-3.

El sencillo productor del mexicoamericano Jarren Duran en la tercera entrada abrió el marcador.

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