Lo que tienes que saber sobre la política de calor en el Abierto de Australia

Con temperaturas extremas afectando el Melbourne Park el martes, el Abierto de Australia estaba nuevamente preparado para implementar el Protocolo de Calor Extremo del torneo, que funciona en una escala basada en las condiciones ambientales, incluida la temperatura real.

Se pronosticó que las temperaturas alcanzarían los 40 grados Celsius.

Esto es lo que debes saber sobre el Protocolo de Calor Extremo del Abierto de Australia:

El Abierto de Australia introdujo la Escala de Estrés por Calor en 2019, una medida del uno al cinco que toma en cuenta cuatro factores climáticos: temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento.

Fue desarrollada para proporcionar consistencia a todos los jugadores y minimizar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Establece umbrales para intervenciones de enfriamiento. En caso de calor extremo, la autoridad del torneo tiene la potestad para suspender el juego u ordenar pausas adicionales para enfriamiento.

El juego se suspende automáticamente cuando el índice alcanza cinco en los partidos individuales femeninos y masculinos.

La autoridad del torneo puede suspender la convocatoria de cualquier partido próximo en las canchas al aire libre. Si los partidos en las canchas al aire libre han sido suspendidos, la autoridad del torneo puede tomar la decisión de cerrar el techo, o mantenerlo cerrado, para cualquier partido próximo en las canchas de arena.

La autoridad del torneo tomará la decisión sobre cuándo llamar a la reanudación del juego, y a cada jugador se le debe dar al menos media hora de aviso antes de la reanudación del juego.

Cuando el índice alcanza cuatro, los organizadores pueden imponer una pausa adicional de diez minutos entre el segundo y tercer set en los partidos individuales femeninos y entre el tercer y cuarto set en los partidos individuales masculinos.

En un estadio con techo, si el techo se cierra antes del final del primer set en un partido individual femenino o antes del final del segundo set en un partido individual masculino, no habrá pausas adicionales para enfriamiento.

El martes, el techo de la Rod Laver Arena estaba abierto para el primer partido del día cuando Aryna Sabalenka venció a Iva Jovic 6-3, 6-0, pero se cerró para el siguiente cuarto de final masculino entre Alexander Zverev y el estadounidense Learner Tien.

Los organizadores alentaron a los espectadores a usar sombreros, aplicarse protector solar y beber agua, hacer uso de la sombra y otras áreas de enfriamiento en el lugar y permitir tiempo adicional para la llegada.

