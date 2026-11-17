De Carlos Alcaraz a Ben Shelton y Alexander Zvere v, los jugadores de individuales acapara los reflectores en las Finales ATP.

Para los jugadores de dobles, el partido más importante se está jugando fuera de la cancha.

Eso se debe a que el circuito ATP vota esta semana propuestas que podrían reducir drásticamente el dinero en premios —los jugadores afirman que eso supondrá un traslado de 20 millones de dólares a los individuales— y el tamaño de los cuadros de dobles a partir de 2028.

Las medidas están siendo impulsadas por el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, como parte de su programa “One Vision” para reformar el tenis.

Cuando surgieron noticias de las propuestas durante Wimbledon, provocaron una ola de indignación entre los especialistas de dobles —que ya han sido marginados por el nuevo formato de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

El choque volvió a hacerse público cuando Harri Heliovaara y Henry Patten recibieron el trofeo por terminar el año como el equipo número 1 de dobles el lunes y Gaudenzi no se presentó.

“Para nosotros es algo muy importante. Es una verdadera lástima que el presidente de la ATP y el director ejecutivo de la ATP (Eno Polo) no sientan lo mismo. Habría sido bonito tenerlos en la cancha con nosotros hoy. Pero aquí estamos solos y hemos trabajado increíblemente duro, y gracias a todos por valorar eso”, dijo Patten durante la ceremonia en la cancha.

Andre Silva, el director de operaciones del circuito de la ATP, formó parte de la ceremonia. Gaudenzi, quien ha estado involucrado en reuniones de la junta toda la semana, apareció más tarde en el estadio para entregarle a Zverev el trofeo por terminar el año como el número 1 de individuales.

Se espera que la junta de la ATP —que incluye a cuatro representantes de los jugadores, cuatro representantes de los torneos y a Gaudenzi— vote antes de que termine la semana.

Patten dijo a The Associated Press que los jugadores de dobles están ejerciendo “mucha presión de última hora, pero parece que ellos están decididos".

“Vamos a tener que esperar y ver qué votan y, a partir de ahí, actuar”, añadió Patten.

La ATP ha dicho que “cualquier dinero en premios reasignado seguiría destinado a la compensación de los jugadores y se espera que se reinvierta en la fase de clasificación de individuales y en las primeras rondas. Estamos debatiendo la revisión directamente con el Consejo Asesor de Jugadores, de modo que las opiniones de los jugadores ayudan a dar forma al modelo final”.

El circuito también ha probado comenzar sus torneos de dobles más tarde en la semana para que los jugadores de individuales que queden eliminados puedan inscribirse. Y se han planteado argumentos a favor de mantener juntas a las parejas de dobles durante más tiempo para ayudar a que los aficionados las identifiquen.

De los ocho equipos que juegan en Turín, al menos tres se separarán después de este año: el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic; los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori; y los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El ex número 1 de individuales Yevgeny Kafelnikov fue el último hombre en ganar individuales y dobles en el mismo Grand Slam: el Roland Garros de 1996.

“No quiero ver desaparecer el dobles. El juego de dobles requiere habilidades e inteligencia no menos que en individuales”, escribió Kafelnikov en X.

Equipo inteligente

El finlandés Heliovaara y el británico Patten sin duda tienen habilidades e inteligencia.

Heliovaara aporta el fuego: destrozó su raqueta durante una derrota ante Arévalo y Pavic el martes. Patten, un zurdo, aporta la potencia.

Heliovaara estudió ingeniería industrial y gestión en la Universidad Aalto, en Espoo, Finlandia. Patten cursó una doble especialización en economía y gestión en la UNC Asheville, en Carolina del Norte, y trabajó para IBM como estadístico en Wimbledon en 2016 y 2017.

“Nos metemos en muchas estadísticas, pero son bastante básicas. No es ciencia espacial”, destacó Patten.

Sea lo que sea que estén haciendo, está funcionando. Heliovaara y Patten han ganado tres Grand Slams juntos y son los campeones defensores en las Finales.

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