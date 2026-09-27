Juegos de la serie de comodines entre Yankees y Medias Rojas tendrán horario estelar

La serie de comodines entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston tendrán exposición en horario estelar

Los tres posibles juegos del enfrentamiento de primera ronda de la Liga Americana, que comienza el martes, iniciarán alrededor de las 8 de la tarde hora del Este y serán televisados por la cadena NBC, informó el domingo las Grandes Ligas.

La serie de Atlanta, en la que recibirá a Filadelfia o Arizona, tendrá juegos a las 2 de la tarde televisados por NBC, y la serie de los Medias Blancas de Chicago comenzaría a las 5 de la tarde si es en Texas y a las 4 de la tarde si es en Houston, con juegos televisados por NBCSN.

La serie de los Cachorros de Chicago en San Diego se disputará a las 10 de la noche hora del Este y será televisada por NBCSN.

Todos los juegos también se transmitirán en streaming por Peacock en el primer año de un contrato con MLB que reemplazó a ESPN como la cadena que transmitirá la serie de comodines.

Los juegos se televisarán con comentarios en español por Universo y Univision.

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