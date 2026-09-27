Filis pierden por cuarto juego consecutivo y ahora se juegan el comodín en el último día

Aaron Nola recibió un duro castigo con solo dos días de descanso y el bullpen de los Filis se desmoronó en la derrota el sábado 12-1 ante los Rays de Tampa Bay, ahora Filadelfia intentará rescatar su derrumbe de la última semana jugándose un cupo de comodín de la Liga Nacional el último día de la temporada.

Filadelfia tenía una ventaja de 6 1/2 juegos sobre Arizona por el tercer comodín de la Liga Nacional el primero de septiembre antes de caer en picada, incluyendo cuatro derrotas consecutivas esta semana. Los Diamondbacks enfrentan en San Diego y llegaron al partido a un juego de los Filis por el último comodín.

Los Diamondbacks tienen el desempate sobre Filadelfia.

Los Filis tienen marca de 9-14 en septiembre. Su número mágico se mantenía en dos de cara al sábado.

Filadelfia recurrirá a Zack Wheeler el domingo para intentar, por fin, asegurar su quinta clasificación consecutiva a los playoffs y evitar el peor derrumbe de la franquicia desde 1964.

Mientras los Filis se tambalean y están al borde de un colapso épico, Nola (7-12) fue castigado con fuerza en prácticamente cada pelota puesta en juego y se fue perdiendo 3-0 tras lanzar apenas una entrada.

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y Richie Palacios añadió un doble impulsor para una ventaja de 3-0. El 42do cuadrangular de Caminero le dio 101 carreras impulsadas a los Rays, campeones del Este de la Liga Americana.

Los Phillies utilizaron a seis relevistas. El venezolano José Alvarado fue abucheado con saña al salir del montículo después de que el atribulado zurdo permitió tres carreras en la quinta entrada. José Urquidy permitió tres carreras en la sexta para poner el marcador 10-0 y la mayoría de los aficionados de los Filis huyeron hacia las salidas en una noche lluviosa.

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