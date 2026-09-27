Con doblete de Hany Mukhtar Nashville vence 2-0 a Toronto FC

Hany Mukhtar firmó un doblete para su tercer partido con múltiples tantos esta temporada, y Nashville SC venció el sábado 2-0 a Toronto FC, para su tercera victoria consecutiva.

Nashville es el líder de puntos de toda la MLS con 60 — 10 más que cualquier otro equipo — y es el único equipo que ya aseguró un lugar en los playoffs de la Copa MLS 2026. Vancouver lidera la Conferencia Oeste con 50 unidades. Toronto ha perdido tres partidos seguidos.

Elias Saad interceptó un intento de despeje cerca del borde izquierdo del área penal y bombeó un centro al segundo palo. El argentino Cristian Espinoza devolvió a con un cabezazo hacia el centro el balón a Mukhtar, para que definiera de media volea a quemarropa y pusiera el 1-0 a los 16 minutos.

Al 43, Mukhtar colocó un disparo de media distancia que entró pegado al segundo palo para darle a Nashville una ventaja de 2-0.

En otros partidos del día, Jordan Morris, Hassani Dotson y Paul Arriola anotaron para que el Seattle Sounders superara 3-1 al Minnesota United para llevar su racha sin perder a siete partidos en la que fue la 150ma victoria para el entrenador Brian Schmetzer.

Con este resultado, Seattle, que ganó su segundo encuentro consecutivo tras cinco empates seguidos, está nuevamente en la pelea por la postemporada en la Conferencia Oeste.

Giuliano Galoppo anotó por primera vez en la MLS y Jay Fortuna añadió otro en el empate 2-2 del Atlanta United ante el NYCFC.

Mientras que Milan Iloski firmó una tripleta por segunda vez en la campaña. Indiana Vassilev añadió otro gol y dos asistencias en la victoria 4-2 del Unión de Filadelfia ante el Orlando City.

Real Salt Lake goleó 3-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, Montreal superó 3-1 a Cincinnati, mientras que el Chicago Fire venció 1-0 a Charlotte FC, mismo marcador por el que Dallas superó a Los Ángeles FC. Austin FC empató 3-3 con San Diego FC.

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