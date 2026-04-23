Juan Soto vuelve y Francisco Lindor sale lesionado en la noche que los Mets rompen mala racha

Mark Vientos conectó un sencillo elevado que rompió el empate en la octava entrada y los Mets de Nueva York cortaron su racha de 12 derrotas consecutivas la noche del miércoles, al vencer 3-2 a los Mellizos de Minnesota después de recuperar a una superestrella solo para ver a otra salir con una lesión similar.

El dominicano Juan Soto se fue de 3-1 con un sencillo y una base por bolas en su regreso tras una distensión en la pantorrilla derecha, pero el campocorto purtorriqueño Francisco Lindor fue retirado por rigidez en la pantorrilla izquierda después de esforzarse al correr las bases mientras anotaba desde primera con el doble que puso a los Mets al frente, conectado por el venezolano Francisco Álvarez en la cuarta.

Byron Buxton empató el juego 2-2 con un jonrón abriendo la sexta contra Clay Holmes, su segundo cuadrangular en dos noches.

Brett Baty, quien salió de la banca para reemplazar a Lindor en la alineación, recibió su segunda base por bolas del juego con dos outs en la octava contra Taylor Rogers (0-1). Álvarez le sacó una base por bolas de nueve lanzamientos a Justin Topa antes de que Vientos dejara caer un sencillo productor en el jardín derecho corto. Vientos había pasado descaradamente una señal de alto al doblar por tercera y fue puesto out con facilidad en el plato para el último out de la sexta.

Luke Weaver (2-0) retiró a Luke Keaschall con las bases llenas para terminar la parte alta de la octava y ponchó a tres bateadores en una novena de un solo hit para asegurar la primera victoria de Nueva York desde el 7 de abril en casa contra Arizona.

La mala racha de 12 juegos fue la más larga del equipo desde agosto de 2002.

Connor Prielipp, el principal prospecto de pitcheo de los Mellizos, necesitó 82 lanzamientos para completar cuatro entradas en su debut en las Grandes Ligas. Pero el zurdo de 25 años mostró un buen slider y limitó a una alineación de Nueva York en mala racha a dos carreras y cuatro hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Holmes permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas.

Como cuarto bate, Lindor impulsó una carrera al llegar a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la primera, y el elevado de sacrificio del boricua Victor Caratini empató la pizarra en la cuarta.

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