Después de Fernando Mendoza el tablero de QB del draft de la NFL podría apagarse rápido

Seguramente este año no habrá una seguidilla de quarterbacks elegidos en la primera ronda del draft de la NFL de este año como ocurrió en 2021 y 2024.

Se prevé que haya una larga brecha entre la coronación de Fernando Mendoza como la esperada selección número 1 de los Raiders de Las Vegas y el segundo quarterback en la mayoría de los tableros públicos, Ty Simpson.

Las casas de apuestas tienen a Simpson como ligero favorito para ser elegido en la primera ronda. Pero si cae aunque sea un poco, esta podría ser la rara primera ronda con un solo quarterback.

Solo ha habido dos drafts en los últimos 24 años con un único quarterback en la primera ronda: Kenny Pickett fue la única selección en 2022 en el turno 20, y EJ Manuel fue el número 16 en 2013.

En promedio, se han seleccionado 3,3 quarterbacks en la primera ronda a lo largo de los últimos 12 drafts, incluido un récord de seis en 2024 y cinco tanto en 2021 como en 2018. Un quarterback que probablemente habría salido alto en la primera ronda este año si hubiera dejado la universidad era Dante Moore, de Oregon, quien optó por quedarse un año más en la escuela.

Ha habido cuatro drafts desde 2000 con un solo quarterback en la primera ronda, y en todos ellos el mariscal de campo más exitoso salió del tablero después de la primera ronda. Brock Purdy fue la última selección en 2022 después de que Pickett fuera a Pittsburgh, y Geno Smith salió en la segunda ronda en 2013 después de Manuel. Dos de los mejores quarterbacks de todos los tiempos también fueron elegidos después de un único seleccionado en la primera ronda: Drew Brees salió en la segunda ronda en 2001 después de que Michael Vick fuera el número 1 global, y Tom Brady fue una selección de sexta ronda el año anterior después de que Chad Pennington saliera en la primera ronda.

Si se asume que los Raiders eligen a Mendoza, será la primera vez que seleccionen a un QB en la primera ronda desde 2007, cuando tomaron a JaMarcus Russell como número 1 global antes de que se convirtiera en uno de los mayores fracasos del draft.

Solo tres equipos han pasado más tiempo sin seleccionar a un quarterback en la primera ronda del draft común: Seattle, cuya última vez fue en 1993 con Rick Mirer; Dallas, en 1989 con Troy Aikman; y Nueva Orleans, en 1971 con Archie Manning.

Los canjes sacuden el draft

Un año después de que todos los equipos llegaran al draft con una selección de primera ronda por primera vez desde el inicio del draft común en 1967, ha habido muchos turnos que han cambiado de manos; el más reciente se produjo cuando Cincinnati envió la décima selección a los Giants de Nueva York a cambio de Dexter Lawrence.

Han sido pocas las ocasiones en la era del draft común en las que al menos seis equipos hicieron múltiples selecciones de primera ronda en el mismo draft, y el récord se estableció en 2022, cuando lo hicieron nueve equipos. Hubo seis en 2020, 1989, 1974 y 1973.

Además de los Giants, otros equipos con múltiples selecciones de primera ronda son los Jets de Nueva York, Cleveland, Kansas City, Miami y Dallas. Los equipos sin una selección de primera ronda son Cincinnati, Atlanta, Indianapolis, Green Bay, Jacksonville y Denver.

Salvo que haya un canje, los Jaguars no harán una selección en la primera ronda por primera vez desde que ingresaron a la NFL en 1995, gracias al acuerdo durante el draft del año pasado para subir y elegir a Travis Hunter como segundo global.

Los 31 drafts consecutivos con al menos una selección de primera ronda para Jacksonville constituyen la cuarta racha más larga en la era del draft común, según Sportradar. La segunda racha más larga también terminará sin un canje, ya que la última vez que los Bengals se quedaron fuera de la primera ronda fue en 1989.

Pittsburgh tiene el récord de más años consecutivos con una selección de primera ronda, con 52 entre 1968 y 2019, mientras que Detroit podría quedarse con la racha activa más larga, de 33 años, si los Lions hacen una selección en la primera ronda.

Los Giants ahora tienen la rara oportunidad de hacer dos selecciones dentro del top 10: la propia en el número 5 y la décima selección procedente de los Bengals. Nueva York hizo eso en 2022, cuando el equipo eligió a Kayvon Thibodeaux con la quinta selección y a Evan Neal en el número 7 con un turno adquirido de Chicago en un canje del día del draft en 2021.

Ha habido otras cuatro ocasiones en los 25 drafts anteriores en las que un equipo hizo dos selecciones dentro del top 10, y todas ocurrieron desde 2018, cuando Cleveland eligió a Baker Mayfield primero y a Denzel Ward cuarto.

Los Jets obtuvieron al Novatos Ofensivo y Defensivo del Año de la AP, Garrett Wilson y Sauce Gardner, en 2022; Houston eligió a C.J. Stroud y Will Anderson en 2023; y Chicago se quedó con Caleb Williams y Rome Odunze hace dos años.

Buckeyes podrían dominar la parte alta del draft

Ohio State podría dominar el inicio del draft, con Arvell Reese, Sonny Styles, Caleb Downs y Carnell Tate, todos con posibilidades de salir dentro del top 10.

La última vez que una escuela tuvo cuatro selecciones dentro del top 10 fue en el primer año del draft común cuando Michigan State tuvo a Bubba Smith como primero, Clint Jones como segundo, George Webster como quinto y Gene Washington como octavo.

Ha habido otras siete ocasiones en la era del draft común en las que una escuela tuvo tres selecciones dentro del top 10, y los Buckeyes lo lograron en 2016 con Joey Bosa, Ezekiel Elliott y Eli Apple.

La última vez que ocurrió fue en 2021, cuando Alabama vio seleccionados a Jaylen Waddle, Patrick Surtain II y DeVonta Smith. Las otras escuelas que lo lograron fueron Oklahoma en 2010, Auburn en 2005, Penn State en 1995, Miami en 1987 y USC en 1977.

Love podría ser el primer RB del top 5 en 8 años

Jeremiyah Love, de Notre Dame, tiene la posibilidad de poner fin a una sequía de siete años sin corredores elegidos entre los cinco primeros del draft.

Las casas de apuestas fijaron la línea de más/menos del puesto de selección de Love en 4 1/2, lo que significa que tiene buenas posibilidades de ser el primer corredor en salir dentro del top 5 desde que los Giants eligieron a Saquon Barkley como quinto global en 2018.

Los siete drafts consecutivos sin un corredor dentro del top 5 marcan el tramo más largo de la historia en la era del draft común, superando las cuatro temporadas seguidas de 1970 a 1973. De 1974 a 1995 hubo un promedio de un corredor seleccionado dentro del top 5 cada año, pero el cambio hacia una liga más orientada al pase ha reducido el impacto de los corredores en los últimos años.

El compañero de equipo de Love en la universidad, Jadarian Price, tiene posibilidades de ser el segundo corredor seleccionado, lo que marcaría la primera vez en la historia en que los dos primeros corredores elegidos en el draft provienen de la misma escuela.

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