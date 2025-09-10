Josh Bell conecta otro jonrón y Nacionales se imponen 7-5 sobre Marlins

Josh Bell conectó jonrón por cuarta vez en tres juegos, Mitchell Parker lanzó siete innings y dos tercios con pelota de dos carreras, y los Nacionales de Washington se impusieron el martes 7-5 sobre los Marlins de Miami.

El novato Daylen Lile también se fue profundo mientras que CJ Abrams y James Wood conectaron un doble y un sencillo cada uno por los Nacionales.

Parker (8-15) retiró a 14 bateadores consecutivos después de permitir un jonrón solitario de Joey Wiemer en la segunda entrada. El zurdo toleró cuatro hits, ponchó a dos y dio dos bases por bolas.

Después de perder cinco de sus primeros seis encuentros contra los Marlins esta temporada, los Nacionales han ganado cinco seguidos ante su oponente del Este de la Liga Nacional.

Washington construyó una ventaja de 7-1 antes de que los Marlins reaccionaran con un sencillo impulsor del dominicano Agustín Ramírez en la octava y un doble de dos carreras del novato cubano Víctor Mesa Jr. en la novena que puso el encuentro 7-4.

Después de que el dominicano José A. Ferrer permitió un sencillo dentro del cuadro de Xavier Edwards que empujó a Mesa, retiró a Ramírez con un rodado para su octavo salvamento.

Los Nacionales atacaron rápidamente al abridor de Miami, Adam Mazur, con un jonrón de tres carreras de Bell en la primera entrada. Bell envió el slider de Mazur a las gradas superiores en el jardín derecho para su vigésimo jonrón.

Bell conectó dos jonrones en la victoria que abrió la serie, 15-siete el lunes. También desapareció la esférica cuando Washington venció a los Cachorros de Chicago para cerrar su serie el domingo.

Mazur (0-3) permitió seis carreras y ocho hits en cuatro episodios y un tercio.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1 con una anotada.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 5-1 con una remolcada, Otto López de 4-1, Heriberto Hernández de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Máximo Acosta de 3-1, Javier Sanoja de 4-0. El cubano Mesa de 1-1 con una anotada y dos producidas.