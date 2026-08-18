Josh Bell conecta doble de 2 carreras temprano y los Mellizos vencen 4-2 a los Bravos

El doble de dos carreras de Josh Bell inició la anotación en una primera entrada de cuatro carreras, y los Mellizos de Minnesota resistieron para vencer 4-2 a los Bravos de Atlanta la noche del martes.

Los primeros seis bateadores se embasaron ante el abridor de Atlanta, el venezolano Martín Pérez (8-7), y los primeros cuatro del orden anotaron. El batazo elevado de Bell por la línea del jardín derecho cayó apenas dentro de la cal y rebotó hacia las gradas para un doble por regla de terreno. Royce Lewis y Kody Clemens siguieron con sencillos productores.

Bell y Clemens terminaron cada uno con un par de imparables por Minnesota, que dejó escapar una ventaja de cinco carreras el domingo en una derrota 7-5 ante Filadelfia, para completar una barrida de tres juegos de los Filis. El bullpen sostuvo la ventaja esta vez después de que el abridor Bailey Ober solo pudo durar 4 1/3 entradas.

El sencillo de dos carreras del venezolano Ronald Acuña Jr. sacó a Ober del juego en la quinta, pero el zurdo Taylor Rogers retiró a los bateadores zurdos Matt Olson y Michael Harris II para terminar la entrada.

Travis Adams (3-0) lanzó dos entradas perfectas con tres ponches. Jeff Hoffman permitió que se embasaran dos corredores en la octava, pero salió del apuro, en parte, gracias a que Clemens se lanzó para detener un roletazo fuerte de Harris. Yoendrys Gómez dio base por bolas al primer bateador en la novena, pero consiguió su 17mo salvamento en el mismo número de oportunidades.

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