Alavés vence 3-0 al Getafe, que se queda con 10, en el inicio de La Liga

La Liga arrancó el sábado con la victoria del Alavés por 3-0 ante el Getafe, que jugó con 10 hombres.

Mariano Díaz anotó un gol y dio dos asistencias ante un Getafe que jugó con un hombre menos desde los 42 minutos.

La liga española fue la primera de las cinco principales de Europa en comenzar, menos de un mes después de que su selección ganó la Copa del Mundo.

El campeón defensor Barcelona y el Real Madrid de José Mourinho iniciarán sus campañas hasta el próximo fin de semana porque algunos jugadores regresaron tarde tras la Copa del Mundo.

Barcelona, que busca su tercer título consecutivo de liga en España, visita al Elche el 23 de agosto. El Madrid, renovado bajo el mando de Mourinho tras una segunda temporada consecutiva sin un título importante, debuta en el campo del Espanyol el 22 de agosto.

El Sevilla recibe al Rayo Vallecano en el segundo partido del sábado.

La temporada europea comenzó oficialmente el miércoles, cuando el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA.

La Liga Premier, la Serie A y la Ligue 1 comienzan el próximo fin de semana. La liga alemana se pondrá en marcha la semana siguiente.

Díaz, exdelantero del Real Madrid, dio el pase para el cabezazo de Nahuel Tenaglia al 73, antes de marcar el segundo gol del Alavés con un disparo bien colocado a la escuadra en el tiempo añadido y luego asistir a Mikel Rodríguez para el tanto definitivo en los minutos finales.

El jugador del Getafe Kiko Femenía fue expulsado por una falta peligrosa justo antes del descanso. Su tarjeta amarilla inicial fue cambiada por roja tras la revisión en video.

El entrenador Quique Sánchez Flores reprendió al jugador del Alavés Ángel Pérez después de que fuera sustituido y golpeara varias veces el banquillo.

El Alavés terminó 14º en la liga la temporada pasada, un punto por encima de la zona de descenso.

El Getafe venía de finalizar séptimo, tras conseguir un cupo para la Conference League. El club madrileño ha incorporado esta temporada a Enes Unal y Johan Mojica, pero ninguno fue incluido en el once inicial. Unal ingresó desde el banquillo en la segunda parte.

El Sevilla recibirá a un Vallecano sumido en el caos en medio de problemas administrativos que han mantenido al club fuera de su estadio de Vallecas para el inicio de la temporada. El club debe disputar su primer partido como local en el estadio del Leganés, de segunda división, debido a condiciones inseguras.

El Rayo terminó octavo la temporada pasada y alcanzó la final de la Conference League, que perdió ante el Crystal Palace.

El Sevilla terminó 13º, también un punto por encima de la zona de descenso.

Había tres partidos de la liga española programados para el domingo, pero solo se disputarán dos porque el encuentro entre el Celta de Vigo y Osasuna tuvo que aplazarse debido a un brote de hongos en el césped de Balaídos, del Celta. Fue reprogramado para el 27 de agosto pese a las quejas de Osasuna.

Los dos partidos del domingo incluirán el regreso del Racing de Santander a la máxima categoría tras 14 años de ausencia. Recibe al Villarreal, que terminó tercero la temporada pasada por detrás de Barcelona y Madrid. El Levante visita al Espanyol.

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