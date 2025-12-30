Josh Allen podría descansar en el cierre de temporada de Buffalo contra los Jets

Un poco golpeado y visiblemente frustrado, Josh Allen puede necesitar un descanso. Y se espera que el quarterback de los Bills lo tenga el domingo en lo que es esencialmente un final de temporada regular sin importancia contra los Jets de Nueva York.

Aparte de tomar el primer balón para extender su racha de inicios consecutivos en la temporada regular a 122, la más larga entre los mariscales de campo de la NFL, se espera que Allen observe el resto del juego desde la línea lateral.

El descanso de la semana 18 le daría la oportunidad de presenciar a los Bills jugando lo que podría ser el último partido en su estadio de 52 años, cariñosamente llamado "The Ralph", en honor al fallecido fundador de la franquicia y propietario del Salón de la Fama, Ralph Wilson.

La próxima temporada, los Bills están programados para mudarse al otro lado de la calle a un nuevo hogar de 2.100 millones de dólares, ya apodado "El Estadio que Allen Construyó".

Más importante es que Allen tenga la oportunidad de permitir que su dolorido pie derecho se recupere antes de que Buffalo (11-5) inicie los playoffs como visitante en dos semanas. El quarterback también podría necesitar un descanso mental durante una temporada en la que se ha confiado en él para llevar la carga ofensiva con demasiada frecuencia.

Competitivo y notable como ha sido al combinar 39 touchdowns (25 por pase, 14 por carrera) y orquestar cuatro remontadas en el último cuarto, incluso Allen tiene limitaciones, que se hicieron evidentes en la derrota 13-12 ante Filadelfia el domingo.

Con su cuerpo golpeado tras recibir cinco capturas, y después de llevar a los Bills a anotar dos touchdowns por carrera en los últimos 5:11, Allen no pudo terminar el trabajo. Al intentar una conversión de dos puntos con cinco segundos restantes, Allen retrocedió y nunca logró posicionar sus pies antes de lanzar un pase desviado al receptor abierto Khalil Shakir en el fondo de la zona de anotación.

Al final, quizás fue demasiado pedirle a Allen que superara una ofensiva de inicio lento que fue anulada durante casi 55 minutos y agravada por un fallo en equipos especiales en el que Michael Badgley tuvo un intento de punto extra bloqueado.

Y tal vez Allen asumió demasiado sobre sus amplios hombros, al ceder a la impaciencia y confiar en su atletismo cuando las jugadas se desmoronaban.

Ocurrió en los minutos finales del tercer cuarto, cuando Allen pasó por alto a un receptor abierto al salir corriendo y ser detenido antes de la línea de gol en cuarta y gol desde la yarda tres de los Eagles.

Y volvió a ocurrir en la siguiente serie, cuando enfrentaba tercera y ocho desde la yarda 27 de Filadelfia. Allen rodó hacia su izquierda y cambió de dirección antes de ser atrapado por detrás por Jalyx Hunt para una pérdida de 19 yardas, forzando un despeje en lugar de una oportunidad de gol de campo.

En una salida donde la defensiva de los Bills, a menudo criticada, jugó su actuación más completa de la temporada —limitando a los Eagles a un primer down y 16 yardas de ofensiva en la segunda mitad—, Allen mereció y aceptó parte de la culpa.

"Todo se reduce a que nosotros ejecutemos, haciendo una jugada más que ellos. Y obviamente vimos que no hicimos esa última jugada", dijo, antes de corregirse a sí mismo. "No hice esa última jugada".

Lo llamó una lección que habría preferido aprender en la victoria.

Es un sentimiento doloroso que Allen tendrá que llevar durante una semana extra y quizás motive al actual MVP de la NFL en su búsqueda de lo que hasta ahora ha sido una esquiva participación en el Super Bowl.

Está funcionando

Una defensiva que superó la ausencia del tackle defensivo titular DaQuan Jones y el safety titular Jordan Poyer y luego perdió al apoyador titular Terrel Bernard por una lesión en la pantorrilla. Las 190 yardas de Filadelfia fueron las menos en una derrota desde que Buffalo permitió 175 en un revés 21-17 en Miami el 2 de diciembre de 2018.

Necesita ayuda

Inicios más rápidos. Los Bills fueron anulados en la primera mitad por segunda vez esta temporada, algo que solo ocurrió cuatro veces entre 2019-2024. Después de combinar para anotar 55 puntos en el primer cuarto de sus primeros ocho partidos esta temporada, Buffalo ha logrado solo 24 en sus últimos ocho.

