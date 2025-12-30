Tyler Soderstrom y los Atléticos cierran contrato de 86 millones de dólares por siete años

Tyler Soderstrom y los Atléticos finalizaron el lunes un contrato de siete años por 86 millones de dólares.

El acuerdo incluye una opción del club para una octava temporada y disposiciones de bonificación que podrían elevar su valor a 131 millones.

Soderstrom bateó para .276 con 25 jonrones, 93 carreras impulsadas y un OPS de .820 este año, su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Hizo 100 de sus 145 aperturas en el jardín izquierdo, con 44 en la primera base y una como bateador designado.

Soderstrom debutó en las Grandes Ligas en 2023, bateando para .160 con tres jonrones en 45 juegos. Bateó para .233 con nueve cuadrangulares y un OPS de .743 en 61 juegos en 2024.

Seleccionado en el puesto 26 por los Atléticos en el 2020, Soderstrom, de 24 años, aseguró un contrato a largo plazo para permanecer cerca de donde creció en Turlock, California. Estaba en camino de ser elegible para el arbitraje después de la temporada 2026 y para la agencia libre después de la temporada 2029.

Con planes de mudarse a Las Vegas para 2028, la pasada temporada baja los Atléticos acordaron un contrato de 60 millones por cinco años con el bateador designado/jardinero Brent Rooker y un acuerdo de 65,5 millones por siete años con el jardinero Lawrence Butler. El equipo está entrando en la segunda de tres temporadas planificadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes