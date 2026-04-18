Bruno Caicedo anota su 1er gol en la MLS; Whitecaps arrollan 3-0 a Sporting KC e hilan 3er triunfo

Emmanuel Sabbi anotó un gol y dio una asistencia, el ecuatoriano Bruno Caicedo marcó su primer tanto en la MLS, y los Whitecaps de Vancouver arrollaron el viernes 3-0 a Sporting Kansas City para prolongar el mejor inicio de temporada en la historia del club.

Vancouver ha ganado tres partidos consecutivos y lidera la MLS con 21 puntos. Los Whitecaps encabezan la liga también con 22 goles esta temporada y su diferencia de +18 es la mejor de la liga.

Thomas Müller también anotó por los Whitecaps. Yohei Takaoka dejó su valla invicta por quinta ocasión en la temporada.

Sabbi llegó a un balón suelto justo fuera del área chica y su remate de primera se desvió en la parte inferior del travesaño para abrir el marcador a los 13 minutos.

Sporting KC, que ha perdido tres partidos seguidos, tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de -13, ambas las peores cifra de la Conferencia Oeste.

Caicedo, de 21 años, fue titular por primera vez en su carrera (y disputó su tercer partido). Colocó un disparo rasante desde el lado izquierdo del área que rebotó en el poste más lejano a los 23 minutos. A los 28, Müller cabeceó a la red un centro enviado al área por Sabbi.

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