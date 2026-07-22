Rocker permite 1 hit en 6 innings y Rangers logran 18 imparables para vapulear 10-0 a Medias Blancas

Kumar Rocker lanzó pelota de un solo hit durante seis entradas para lograr su primera victoria en sus últimos 10 juegos, en el duelo que los Rangers de Texas ganaron el martes por paliza de 10-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Brandon Nimmo conectó un jonrón entre sus cuatro imparables por los Rangers. Su cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, fue su décimo palo de cuatro esquinas en la temporada y puso al frente a los Rangers.

El mexicano Alejandro Osuna noveno bate, impulsó tres carreras y conectó tres sencillos, mientras que Wyatt Langford también pegó un jonrón de dos carreras.

Un día después de perder el primer juego de la serie por 10-3, los Rangers (51-50), terminaron con 18 hits, su cifra más alta de la temporada, y evitaron caer por debajo de .500 por primera vez desde el 27 de junio. Tienen marca de 9-4 después de una derrota por al menos seis carreras.

Rocker (3-8) ponchó a seis y dio dos bases por bolas. El único hit que permitió fue un sencillo del novato estelar Munetaka Murakami para abrir la cuarta entrada.

Marco Gonzales permitió dos hits en las tres entradas finales para conseguir el primer salvamento de su carrera y completar la novena blanqueada de los Rangers en la temporada.

El abridor de Chicago, Noah Schultz (3-6), permitió cinco carreras y 11 hits en 3 2/3 entradas.

Los Medias Blancas (53-47) se fueron en blanco por sexta vez y están un punto porcentual por delante de Cleveland en la cima de la División Central de la Liga Americana.

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