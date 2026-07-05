José Ramírez progresa tras cirugía de mano y pronto bateará en prácticas con los Guardianes

El dominicano José Ramírez está avanzando de manera constante en su recuperación tras una cirugía en la mano y el estelar antesalista de los Guardianes de Cleveland pronto comenzará la práctica de bateo.

El siete veces All-Star ha estado fuera desde que le extirparon una parte del hueso ganchoso (hamato) de la mano izquierda el 16 de junio. Ramírez se lesionó la mano al hacer un swing contra los Tigres de Detroit tres días antes.

Chris Antonetti, presidente de operaciones de béisbol de los Guardians, comentó que Ramírez ha estado bateando desde un tee y tiene previsto comenzar la práctica de bateo con lanzamientos por encima del brazo “en los próximos dos días”.

Antonetti señaló que el plazo de recuperación de 5 a 7 semanas para Ramírez se mantiene sin cambios, y el equipo espera tenerlo de vuelta más adelante este mes, después del receso del Juego de Estrellas. Cuando el ambidiestro Ramírez se sometió al mismo procedimiento en la mano derecha en 2019, regresó en 30 días.

Antonetti recalcó que Ramírez aún debe superar más obstáculos.

“Depende mucho de cada persona”, explicó el domingo Antonetti, al ser consultado sobre si el jugador de 33 años podría volver antes. “Es cuestión de qué tan bien cicatriza la zona, cuánta molestia tienen en el sitio de la cirugía y cuándo pueden avanzar hacia la actividad".

“Hasta ahora, Hosey ha cumplido o superado todos esos puntos de control en el camino. Así que ojalá estemos en el extremo más corto de ese plazo. Pero, de nuevo, todavía le queda mucha actividad por hacer o muchas casillas por marcar de aquí a entonces”.

Uno de los mejores jugadores de la Liga Americana, Ramírez, que tiene un porcentaje de bateo de carrera de .278, estaba bateando apenas para .239 con 10 jonrones y 33 carreras impulsadas cuando se lesionó. Lideraba la liga con 24 robos.

Los Guardianes han logrado mantenerse en la pelea sin su mejor jugador.

Cleveland llegó al final de su serie de cuatro juegos contra Chicago con marca de 47-43, a una milésima de punto porcentual por detrás de los Medias Blancas (46-42) en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Pese a tener que apoyarse en numerosos novatos, los Guardianes se han mantenido más que competitivos. También han estado sin el jardinero dominicano Ángel Martínez y apenas hace poco recuperaron de la lista de lesionados al novato cañonero Chase DeLauter.

Ramírez, Martínez y DeLauter se lesionaron en el mismo juego.

“Obviamente ha sido mucho que superar”, manifestó Antonelli. “Pero creo que una de las señas de identidad de este grupo, no solo este año, sino en los últimos años, ha sido encontrar la manera de sobreponerse a la adversidad. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante”.

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