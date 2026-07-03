Rocchio pega jonrón de 2 carreras en la novena y Guardianes vencen 6-5 a Medias Blancas

El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la novena entrada que le dio a los Guardianes de Cleveland una victoria por 6-5 sobre los Medias Blancas de Chicago la noche del jueves, en el primer juego de una serie de cuatro entre los dos mejores equipos de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland (46-42) remontó una desventaja de tres carreras y está por detrás de Chicago (45-41) por menos de un punto porcentual completo en la cima de la clasificación de la división.

El bateador emergente David Fry disparó un jonrón solitario en la séptima que recortó la desventaja de los Guardianes a 5-4.

El relevista de los Medias Blancas Grant Taylor (4-2) dio base por bolas a Rhys Hoskins para abrir la novena. Kahlil Watson elevó al jardín central antes de que Rocchio halara una recta de 99 mph por la línea del jardín derecho para su sexto jonrón de la temporada.

Tim Herrin (1-3) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

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