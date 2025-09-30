Washington no seguirá como manager de Angelinos tras 2 campañas interrumpidas por problemas de salud

Ron Washington no regresará para una tercera temporada como manager de los Angelinos de Los Ángeles, anunció el equipo el martes.

Washington se perdió aproximadamente la mitad de la temporada actual después de someterse a una cirugía de cuádruple desvío coronario. Los Angelinos informaron que contratarán a un nuevo piloto para 2026, lo que significa que el manager interino Ray Montgomery tampoco obtendrá el puesto.

Washington, de 73 años, fue el manager de mayor edad en las Grandes Ligas durante sus dos temporadas con los Angelinos, quienes lo contrataron en noviembre de 2023. Los Ángeles tuvo la peor temporada en la historia de la franquicia en 2024, con un récord de 63-99 después de la salida en la agencia libre del superastro japonés Shohei Ohtani.

Los Angelinos terminaron 72-90 esta campaña y quedaron últimos en el Oeste de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva bajo las órdenes de Washington y Montgomery, el coach de banca que asumió el cargo a finales de junio después de que el manager se apartó por sus problemas de salud. Washington estuvo de regreso y en uniforme con los Angelinos al final de la temporada, pero no retomó las funciones de manager.

Washington expresó repetidamente que esperaba regresar como manager la próxima temporada, pero el propietario Arte Moreno ha decidido hacer otro cambio en el deslucido equipo, que ha soportado diez temporadas consecutivas con récord deficitario y 11 campañas seguidas sin playoffs.

Ambas las rachas activas más largas en las mayores.

Washington tuvo éxito durante su gestión como manager de los Rangers de Texas de 2007 a 2014, alcanzando dos Series Mundiales y con tres clasificaciones a los playoffs.

Registro fojas positivas durante cinco temporadas en fila. Luego pasó a roles de coach en Oakland y Atlanta, y ganó un anillo de Serie Mundial con los Bravos en 2021.

Pero no pudo salvar a los ineficaces Angelinos a pesar de seguir siendo popular entre sus peloteros y los fanáticos del Condado de Orange.

Los Angelinos nombrarán a su quinto manager a tiempo completo en ocho temporadas desde la salida de Mike Scioscia, quien dirigió al club durante 19 años y ganó su único título de Serie Mundial en 2002.

Después de años de gastos generosos en jugadores veteranos por parte de Moreno, los Angelinos han comenzado a construir un núcleo joven con el campocorto Zach Neto, el receptor Logan O'Hoppe, el jardinero Jo Adell y el primera base Nolan Schanuel. Pero ese talento emergente no ha llevado a una mejora en la posición del equipo.

Los Angelinos también pagaron 38,5 millones esta temporada al tercera base Anthony Rendon, quien no jugó en 2025 debido a una persistente lesión de cadera. Rendon, quien no ha jugado más de 58 encuentros en ninguna de sus seis temporadas con Los Ángeles, aún tiene un año restante en uno de los contratos de agente libre más desastrosos en la historia de las Grandes Ligas.

Cuatro equipos de las mayores han cambiado de manager desde el domingo, cuando terminó la temporada regular. San Francisco despidió a Bob Melvin y Minnesota echó a Rocco Baldelli el lunes antes de que Bruce Bochy y los Rangers de Texas decidieran mutuamente que el piloto no regresará al banquillo.

The Athletic fue el primer medio en informar sobre la decisión de los Angelinos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.