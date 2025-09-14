José Altuve queda fuera de encuentro de Astros ante Bravos por dolor

Los Astros de Houston dejaron fuera de la alineación del domingo al nueve veces All-Star venezolano José Altuve para enfrentar los Bravos de Atlanta, después de que abandonara el juego la noche anterior con molestias en su pie derecho.

El manager de los Astros, Joe Espada, comentó que Altuve estaba siendo examinado nuevamente por los médicos el domingo porque el segunda base seguía "bastante adolorido".

Espada describió la molestia "en la parte inferior de su pie, más cerca de los dedos... Esperemos que no sea un problema grave".

Espada señaló que Altuve planeaba probar el pie “y ver si podía jugar”.

Altuve conectó un sencillo al jardín derecho en la tercera entrada de la victoria del sábado por la noche 6-2 sobre Atlanta antes de ser forzado a salir en segunda base por un rodado de Jesús Sánchez. Reportó la molestia al regresar al dugout y fue retirado del juego.

Los Astros llegaron al calendario del domingo empatados con Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Altuve, de 35 años, tiene un promedio de bateo de .264 con 25 jonrones y 70 carreras impulsadas.

El hondureño Mauricio Dubón lo reemplazará en la segunda base en el último de la serie de tres juegos.

