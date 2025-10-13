Springer conecta su 21er jonrón en postemporada, supera a Jeter y es 5º en la lista histórica

El domingo, George Springer de Toronto conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Bryce Miller de Seattle en el partido inaugural de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, superando a Derek Jeter de los Yankees de Nueva York para quedarse en solitario con el quinto lugar en la lista de carreras con su 21º jonrón de postemporada.

El batazo de Springer de 385 pies al jardín derecho sobre una recta en la esquina exterior puso a Toronto por delante con el primer jonrón de apertura de postemporada en la historia de los Azulejos. Springer tiene 63 jonrones de apertura en la temporada regular, solo superado por el récord de 81 de Rickey Henderson.

El dominicano Manny Ramírez tiene el récord de 29 jonrones en postemporada, seguido por el venezolano José Altuve (27), Kyle Schwarber (23) y Bernie Williams (22).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes