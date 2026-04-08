Jorge Soler y Reynaldo López, suspendidos 7 juegos tras riña en Angelinos-Bravos

El bateador designado Jorge Soler y el lanzador Reynaldo López recibieron el miércoles suspensiones de siete juegos cada uno por parte de las Grandes Ligas de Béisbol a raíz de que fueron expulsados tras participar en una pelea la noche previa en el partido entre los Angelinos de Los Ángeles y los bravos de Atlanta.

Michael Hill, vicepresidente sénior de MLB para operaciones en el terreno de juego, también anunció que los jugadores recibieron multas cuyo monto no fue revelado. Las suspensiones estaban programadas para comenzar con el juego del miércoles, pero quedarán en suspenso mientras cada pelotero apela.

El cubano Soler conectó un jonrón ante López en la primera entrada del juego del martes por la noche. En su siguiente turno al bate, Soler fue golpeado por una recta de 96 mph lanzada por el dominicano López. En la quinta, Soler se fue contra el montículo después de que López lanzó un pitcheo descontrolado alto y pegado por dentro que rozó el guante del receptor Jonah Heim.

Cuando Soler empezó a caminar hacia el montículo, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente, antes de que los dos comenzaran a lanzar golpes.

El derecho López sostenía la pelota en su mano derecha y la usó para golpear a Soler.

Jugadores y entrenadores salieron en tropel de las bancas y de los bullpens, y el mánager de los Bravos Walt Weiss derribó a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con Atlanta.

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