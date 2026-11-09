Jordan Love suma 4 touchdowns y los Packers fuerzan 4 pérdidas en triunfo 45-27 ante Patriots
Jordan Love lanzó para 372 yardas y tres touchdowns y corrió para una anotación, y los Packers de Green Bay anotaron el domingo 21 puntos a partir de cuatro pérdidas de balón para imponerse por 45-27 frente a los Patriots de Nueva Inglaterra.
Los receptores de Green Bay tuvieron un día enorme: Christian Watson atrapó siete pases para 171 yardas y un touchdown, y Matthew Golden terminó con 10 recepciones para 164 yardas y una anotación. Kaleb Johnson corrió para un touchdown y Savion Williams tuvo una recepción de touchdown, mientras Green Bay cerró con 478 yardas totales. Los Packers no anotaban 45 puntos o más ni acumulaban 450 yardas o más desde el 11 de noviembre de 1962 en Filadelfia.
El profundo de los Packers Xavier McKinney consiguió un par de intercepciones y Evan Williams también logró una.
Green Bay llegó al partido como último de la NFL en juego terrestre, con un promedio de 60,6 yardas por encuentro, pero terminó con 129 yardas por tierra.
Los Packers (6-3) recibieron mucha ayuda de los Patriots (5-4) mientras construían una ventaja de 24-7 camino a su quinta victoria en seis partidos.
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