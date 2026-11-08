Bo Nix lanza 2 TDs y Broncos superan 26-21 a Panthers para su 5ta victoria seguida

Bo Nix lanzó para 237 yardas y dos touchdowns y los Broncos de Denver se beneficiaron de un reto del entrenador que cambió el impulso para vencer 26-21 a los Panthers de Carolina el domingo, para su quinta victoria consecutiva.

Jonah Coleman corrió para 57 yardas y una anotación, y Courtland Sutton y Pat Bryant atraparon cada uno pases de anotación para los Broncos.

Denver (7-2) logró una detención defensiva tardía cuando Nik Bonitto provocó un balón suelto con una captura sobre Bryce Young y recuperó el ovoide cerca del mediocampo con 1:24 por jugar. Los Broncos consiguieron un primer down para asegurar la victoria.

Young completó 28 de 39 envíos para 276 yardas, con tres pases de touchdown y una intercepción por Carolina. Fue capturado tres veces, después de haber sido capturado seis veces en una derrota la semana pasada ante Green Bay.

Darren Waller tuvo ocho recepciones para 90 yardas y un touchdown por los Panthers (3-5), que han perdido tres seguidos.

Los Panthers tomaron la ventaja temprano en el tercer cuarto cuando Young encontró a Waller por el centro para un pase de touchdown de 15 yardas.

El punto de inflexión llegó tarde en el tercer cuarto, cuando el entrenador de los Broncos, Sean Payton, ganó un reto clave.

Con Carolina enfrentando primero y gol en la yarda 1 de Denver, Young lanzó un pase hacia la esquina de la zona de anotación que inicialmente fue marcado como incompleto. Después de que los Panthers ejecutaron una jugada de segundo down, los oficiales intervinieron y dijeron que Payton había lanzado la bandera roja antes de que se centrara el balón.

Tras la revisión, los oficiales determinaron que el profundo de Denver Devon Key había atrapado un balón que se desvió en la mano del ala cerrada Tommy Tremble antes de tocar el suelo. La intercepción le dio a los Broncos el balón en su yarda 20 y acabó con el impulso de Carolina y con su oportunidad de ponerse arriba por ocho.

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