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Devers pega jonrón e impulsa 4 carreras para Gigantes que blanquean 5-0 a Filis

FILIS GIGANTES
FILIS GIGANTES (AP)

El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 5-0 a los Filis de Filadelfia para su segunda blanqueada consecutiva.

Tyler Mahle y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas cuatro hits por los Gigantes (5-8), que dejaron en blanco a Filadelfia 6-0 el martes por la noche, con Robbie Ray como figura, para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Arraez aportaron dos hits cada uno y anotaron dos veces desde la parte alta del orden al bate de San Francisco.

Devers disparó un jonrón de tres carreras al jardín central ante el abridor Aaron Nola (1-1) con dos outs en la sexta entrada, rompiendo el empate sin carreras con su segundo cuadrangular de la temporada.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 3-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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