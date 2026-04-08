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Ward impulsa 2 carreras y anota otra en triunfo de Orioles 5-3 sobre Medias Blancas

ORIOLES MEDIAS BLANCAS
ORIOLES MEDIAS BLANCAS (AP)

Taylor Ward impulsó dos carreras y anotó otra, y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles por la tarde 5-3 a Chicago para lograr su novena victoria consecutiva contra los Medias Blancas.

Pete Alonso anotó gracias a un lanzamiento descontrolado del receptor Reese McGuire en la sexta entrada, después de que los Orioles llenaron las bases ante el relevista de los Medias Blancas Lucas Sims (0-1). Luego, Dylan Beavers puso a Baltimore arriba 4-3 con un elevado de sacrificio frente a Bryan Hudson.

Ward conectó cuatro imparables, lo que ayudó a los Orioles a completar una barrida de tres juegos después de perder los tres en Pittsburgh.

Bradish (1-2) permitió tres carreras (dos limpias) y seis hits en cinco entradas. El derecho ponchó a siete y dio tres bases por bolas.

Rico Garcia sorteó dos bases por bolas en la novena para conseguir el primer salvamento de su carrera. Retiró a Colson Montgomery con un roletazo a segunda que terminó el juego, con corredores en primera y segunda.

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Burke trabajó cinco entradas y permitió dos carreras y dos hits.

Por los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas de 4-1, el venezolano Luisangel Acuña de 4-1 con una impulsada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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