Jonrón de Pasquantino en su cuarto juego seguido impulsa a Reales en victoria 6-4 ante Rangers

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón por cuarto partido consecutivo, esta vez un batazo decisivo al inicio de la sexta entrada, y los Reales de Kansas City vencieron el jueves 6-4 a los Rangers de Texas para su sexta victoria en sus últimos siete juegos.

Nick Loftin también conectó un jonrón para los Reales, que apuntalaron sus esperanzas de playoffs al redondear una foja 8-2 en una tanda de 10 partidos en casa, la más larga de la temporada.

Michael Lorenzen no logró completar cinco entradas para Kansas City, pero el venezolano Ángel Zerpa (5-1), Daniel Lynch IV, John Schreiber y Taylor Clarke pudieron contener a los Rangers. El dominicano Carlos Estévez se encargó de la novena entrada para su salvamento número 33, líder en la Liga Americana.

Corey Seager dio tres hits y Josh Smith impulsó un par de carreras para Texas. Jacob Webb (4-4) permitió el jonrón de Pasquantino.

La racha de jonrones de Pasquantino está a un juego del récord de los Reales.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 4-2, una anotada.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-2, una anotada y una remolcada; y Maikel García de 4-1, una remolcada.

___

Deportes AP MLB: https://apnews.com/hub/deportes