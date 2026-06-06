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Jonrón de Nootbaar en la octava impulsa a los Cardenales 6-5 sobre los Rojos

ROJOS CARDENALES
ROJOS CARDENALES (AP)

Lars Nootbaar conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada, y Jordan Walker también se voló la barda, mientras los Cardenales de San Luis vencieron el sábado 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

Nootbaar le pegó un lanzamiento 2-1 a Sam Moll (1-4) y envió la pelota a 433 pies, a las gradas del jardín derecho-central, para poner arriba a San Luis.

El dominicano George Soriano (3-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Riley O’Brien permitió dos hits y una base por bolas en la novena, pero hizo que Sal Stewart rodara a segunda con las bases llenas para conseguir su salvamento 16 en 20 oportunidades esta temporada.

Matthew Liberatore permitió cinco carreras, tres limpias, con cuatro hits y tres bases por bolas en 4 1/3 entradas por los Cardenales, que han ganado tres seguidos.

El dominicano Noelvi Marte y McLain recibieron base por bolas para abrir la tercera entrada y anotaron por un error de fildeo de Alec Burleson. Spencer Steer elevó de sacrificio al jardín izquierdo, lo que permitió que Dane Myers anotara para empatar el juego 3-3.

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Nick Lodolo permitió cuatro carreras con nueve hits en cinco entradas por Cincinnati.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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