Burleson y Nootbaar guían a Cardenales en paliza de 10-3 sobre Rojos

Alec Burleson conectó un jonrón y anotó cuatro carreras, Lars Nootbaar sumó dos hits y una impulsada al debutar en la campaña, y los Cardenales de San Luis arrollaron el viernes 10-3 a los Rojos de Cincinnati.

Nootbaar se sometió a una cirugía en ambos talones en octubre. Como primer bate, conectó un sencillo en su primer turno. Su doble impulsor inició un sexto inning de seis carreras.

Después de que los Rojos anotaron tres carreras en la primera entrada, San Luis encadenó 10 sin respuesta. Ocho jugadores de los Cardenales impulsaron al menos una carrera.

Hunter Dobbins (1-0) lanzó las últimas cinco entradas como relevista del abridor Kyle Leahy.

Brady Singer (2-6) trabajó 4 1/3 innings y cargó con la derrota.

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