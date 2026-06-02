Jacob deGrom logra su victoria 100 en Grandes Ligas en el 3er cumpleaños de su hijo

En el cumpleaños de su hijo Nolan, Jacob deGrom le dio a toda la familia un regalo que nunca olvidará.

El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young lanzó cinco entradas sin permitir carreras para conseguir su victoria número 100 en su carrera, en el triunfo de los Rangers de Texas por 2-1 sobre los Cardenales de San Luis la noche del lunes.

“Es realmente genial. De niño, tu objetivo es simplemente jugar béisbol de Grandes Ligas y que eso se convierta en realidad, y ganar 100 juegos en las mayores… es una locura pensarlo. Hoy fue el tercer cumpleaños de Nolan, así que siempre recordaré que esa fue mi noche número 100 en su tercer cumpleaños”, comentó DeGrom.

El derecho logró su victoria número 99 el 10 de mayo, cuando lanzó siete entradas sin permitir carreras contra los Cachorros de Chicago.

En sus primeros tres intentos por alcanzar la marca del centenar, deGrom, de 37 años (4-4), se fue 0-2 mientras permitió 12 carreras en 15 entradas. Terminó con marca de 1-3 y una efectividad de 5,72 en cinco aperturas de mayo, pero la noche del lunes fue distinta después de que el calendario pasó a junio. Permitió apenas cuatro imparables y ponchó a ocho para ayudar a los Rangers a ganar su cuarto juego consecutivo.

“Estaba tratando de no hacer demasiado. En la reunión, hablando con (el receptor) Danny (Jansen), le dije: ‘Oye, esta noche vamos a pegarle al guante tantas veces como podamos. La mecánica es la que es. Vamos a tirar todo lo demás por la ventana. Vamos a volver a cómo solía lanzar’”, explicó DeGrom.

Seleccionado en la novena ronda del draft amateur de 2010, deGrom debutó con los Mets de Nueva York en 2014 y fue el Novato del Año de la Liga Nacional.

A pesar de tener marca de 100-69 con una efectividad de 2,61 en 260 aperturas en su carrera, deGrom solo ha realizado 30 aperturas en cinco ocasiones durante sus primeras 12 temporadas en las Grandes Ligas, y 2025 fue la primera vez que hizo 30 desde 2019.

DeGrom es el 16to lanzador activo en alcanzar 100 victorias en su carrera, después de que su compañero de Texas Nathan Eovaldi se convirtiera en el 15to el 30 de julio de 2025, contra los Angelinos de Los Ángeles.

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