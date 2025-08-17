Jonrón de dos carreras de Profar lleva a Bravos a vencer 5-4 a Guardianes y barrer la serie

Jurickson Profar bateó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, y los Bravos de Atlanta ganaron su quinto juego consecutivo, su mejor racha de la temporada, remontando para vencer 5-4 a los Guardianes de Cleveland el domingo y completar una barrida de tres juegos.

Con un out en la sexta, Profar conectó un slider con cuenta de 3-2 de Nic Enright (2-1) y la mandó por encima de la barda del jardín derecho para poner a los Bravos por delante. Atlanta estaba en desventaja 4-1 después de cuatro entradas.

Aaron Bummer (3-2) trabajó dos episodios de relevo sin permitir carreras, y Dylan Lee, Pierce Johnson y el cubano Raisel Iglesias lanzaron uno sin anotaciones cada uno, con Iglesias logrando su 19no salvamento. El jardinero izquierdo Profar realizó una atrapada en zambullida de una línea del venezolano Gabriel Arias para el segundo out en la novena.

Bo Naylor tuvo cuatro imparables y Daniel Schneemann conectó un triple de dos carreras para los Guardianes, quienes habían vuelto a la contienda por los playoffs con 11 victorias en 14 juegos antes de ser barridos por los Bravos.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-1 con una carrera anotada; y el dominicano Marcell Ozuna de 4-0.

Por los Guardianes, los venezolanos Brayan Rocchio de 4-1 y Gabriel Arias de 1-0; y los dominicanos José Ramírez de 4-0, Ángel Martínez de 3-0.

