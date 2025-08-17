Stay up to date with notifications from The Independent

Eagles adquieren a Metchie III de los Texans a cambio de Harrison Bryant, según fuente AP

Rob Maaddi
Domingo, 17 de agosto de 2025 16:17 EDT
EAGLES-TEXANS-CANJE

Los Eagles de Filadelfia adquirieron al receptor abierto John Metchie III de los Texans de Houston a cambio del veterano ala cerrada Harrison Bryant, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del intercambio.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los equipos no han anunciado el acuerdo.

Metchie tuvo 24 recepciones para 254 yardas y un touchdown la temporada pasada. Seleccionado en la segunda ronda en 2022, Metchie se perdió su temporada de novato mientras recibía tratamiento por leucemia.

Bryant tuvo nueve recepciones para 86 yardas la temporada pasada en Las Vegas. Pasó sus primeras cuatro campañas en Cleveland y promedió 22 recepciones y 198 yardas por temporada con los Browns.

Metchie se une a un grupo profundo de receptores en los campeones reinantes del Super Bowl liderado por A.J. Brown y DeVonta Smith.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

