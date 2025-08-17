Bravos vencen 10-1 a Guardianes para su cuarta victoria consecutiva

Michael Harris II conectó un jonrón y un doble, Nacho Álvarez Jr. y Nick Allen tuvieron tres hits cada uno y los Bravos de Atlanta vencieron el sábado por la noche 10-1 a los Guardianes de Cleveland.

Los Bravos han ganado cuatro seguidos y ocho de sus últimos diez juegos, ambos máximos de la temporada.

El venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Marcell Ozuna tuvieron dos hits cada uno para los Bravos. Joey Wentz (4-3) permitió una carrera y tres hits en seis entradas, ponchando a cinco.

Los Bravos anotaron primero en la parte alta de la segunda entrada, cuando Álvarez impulsó una carrera antes de que Allen conectara un doble que trajo dos más.

El venezolano Bryan Rocchio conectó un jonrón en solitario en la tercera para acercar a los Guardianes a dos carreras, pero Atlanta respondió con siete carreras en las entradas intermedias. Hunter Stratton lanzó las últimas tres entradas para su primer salvamento.

Slade Cecconi (5-6) permitió ocho carreras (seis limpias) y diez hits en cuatro 2/3 entradas.

Por los Guardianes, el dominicano Carlos Santana de 2-1.

