Marlins ganan su sexto consecutivo con victoria 4-2 sobre Rangers, que suman siete derrotas al hilo

AP Noticias
Domingo, 21 de septiembre de 2025 19:49 EDT
MARLINS-RANGERS (AP)

El dominicano Otto López consiguió tres hits, impulsó una carrera y anotó otra mientras los Marlins de Miami ganaron su sexto juego consecutivo, 4-2 sobre los Rangers de Texas en un enfrentamiento de equipos que probablemente no llegarán a los playoffs pero que aún están matemáticamente vivos con seis juegos restantes.

Wyatt Langford conectó su 22do jonrón para Texas (79-77), cuya racha de siete derrotas al hilo es la más larga de esta temporada. Los Rangers estaban a cinco juegos y medio de Houston por el último comodín de la Liga Americana antes de que los Astros, que tienen el desempate sobre Texas, recibieran a Seattle, líder del Oeste de la Liga Americana, el domingo por la noche.

Miami (76-80) tomó la delantera de manera definitiva en la cuarta entrada cuando López bateó un doble impulsor y anotó con un sencillo del dominicano Heriberto Hernández ante Merrill Kelly (12-9). Dobles consecutivos de Jakob Marsee y el también dominicano Agustín Ramírez pusieron la pizarra 3-0 en la quinta.

Los Marlins estaban cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York (80-76) y Cincinnati, que estaban empatados por el último comodín de la Liga Nacional.

Lake Bachar (8-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria después de reemplazar al abridor de 22 años Eury Pérez, quien estableció un récord personal de la temporada al ponchar a nueve en cuatro entradas sin permitir carreras. El dominicano Pérez permitió dos imparables y dio una base por bolas mientras lanzaba 88 lanzamientos.

George Soriano trabajó el noveno inning para su primer salvamento.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López bateó de 4-3 con una carrera anotada y una remolcada, Agustín Ramírez de 4-1 con una producida y Heriberto Hernández de 4-1 con una empujada; y el puertorriqueño Brian Navarreto de 2-1 con una impulsada.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 4-1; y el dominicano Ezequiel Durán de 3-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

