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Jacob deGrom lanza 6 sólidas entradas y Rangers pegan 4 jonrones y vencen 10-0 a Guardianes

GUARDIANES-RANGERS
GUARDIANES-RANGERS (AP)

Jacob deGrom permitió apenas tres sencillos en seis entradas, Justin Foscue conectó el primero de los cuatro jonrones de Texas y los Rangers vencieron a Cleveland 10-0 el domingo, lo que les dio tres triunfos consecutivos de series por primera vez en esta temporada.

DeGrom (5-4), ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, consiguió su victoria número 101 de por vida con seis ponches —incluidos los últimos cuatro bateadores a los que se enfrentó— y dos bases por bolas. El derecho tiene marca de 3-1 con efectividad de 1,26 en seis aperturas en casa, y 43 ponches en 35 2/3 entradas.

El jonrón de dos carreras de Foscue en la primera entrada puso a Texas al frente para no soltar la ventaja. Josh Jung, Wyatt Langford y Michael Helman también se volaron la barda.

El zurdo de Cleveland Joey Cantillo (4-3) ponchó a siete en sus cinco entradas, pero permitió siete carreras y los primeros tres jonrones de Texas.

Peyton Grey, Tyler Alexander y el venezolano Luis Curvelo completaron la octava blanqueada de los Rangers en esta temporada. Los Guardianes, con marca de 19-11 en sus últimos 30 juegos, se quedaron sin anotar por sexta vez.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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