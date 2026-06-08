De Ben Stiller a Fat Joe, famosos fans de Knicks se dan cita en el día de práctica de las Finales

Mike Brown pensó que ya había terminado con su conferencia de prensa el domingo cuando una voz gritó desde el fondo de la sala de entrevistas.

Fat Joe quería el micrófono.

El rapero le causó contratiempos al entrenador de los Knicks de Nueva York pidiendo un par de zapatos autografiados si ganan el campeonato, mientras los aficionados famosos del equipo se sumaban a la acción durante un día de práctica en las Finales de la NBA.

El actor Ben Stiller también estuvo en el Madison Square Garden, grabando videos y conociendo al entrenador por primera vez.

“Hoy es un gran día para mí. Por primera vez tuve la oportunidad de conocer a Ben Stiller. De hecho, le di la mano y un abrazo. Tengo a mi hombre Fat Joe sentado al fondo. Este es un gran día para Mike Brown”, dijo el entrenador al inicio de sus declaraciones.

Stiller efectivamente estaba allí, grabando desde una posición hacia un costado de la sala.

Brown, en su primera temporada en Nueva York, comentó recientemente que Fat Joe era el famoso al que mejor había llegado a conocer. Su esposa notó a Stiller de pie en la cancha cuando los Knicks aseguraron el campeonato de la Conferencia Este en Cleveland, pero le dio vergüenza pedirle una foto.

Los aficionados famosos de los Knicks, entre ellos el director Spike Lee y los actores Tracy Morgan y Timothée Chalamet, han estado siguiendo al equipo en casa y como visitantes durante la postemporada. Fat Joe señaló que el viaje a las Finales de la NBA, el primero de los Knicks desde 1999, ha unido a la ciudad.

“He visto a judíos jasídicos haciendo breakdance con chicos negros afuera del estadio. Esta es la mayor unificación que has visto en toda tu vida de esta ciudad de Nueva York desde el 11 de septiembre”, dijo Fat Joe.

“Si quieres saber cómo nos sentimos el 11 de septiembre después de la tragedia, es lo que estás viendo por toda la ciudad de Nueva York: todo el mundo unido. Esto es una locura.

“Tengo un amigo que pone una pantalla en el patio trasero. Dijo que todo el vecindario, gente con la que nunca ha hablado en su vida, está pasando por su casa, abriendo el refrigerador. Esto es increíble”.

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