Jonrón de 3 carreras de Taylor y roletazo de Benge impulsan a Mets 7-6 sobre Yankees

Tyrone Taylor empató el marcador con un jonrón de tres carreras ante el cerrador All-Star David Bednar con dos outs en la novena entrada, el novato Carson Benge conectó un rodado que sentenció el juego en la 10ma y los Mets de Nueva York sorprendieron a los Yankees 7-6 el domingo para llevarse dos de tres ante su rival de la misma ciudad en su Serie del Subway en el Citi Field.

Mientras los Mets (20-26) mejoraron a 10-5 en mayo, los Yankees (28-19) completaron una gira de 2-7.

El 15to jonrón de Ben Rice le dio la ventaja a los Yankees en la tercera ante el dominicano Freddy Peralta, pero el doble impulsor de Semien empató en la cuarta frente al boricua Elmer Rodríguez, quien abrió debido a la lesión en el codo de Max Fried.

Peralta igualó su máximo de carrera con seis bases por bolas, incluidas tres a Cody Bellinger. El sencillo de Volpe puso arriba a los Yankees 3-1, el bateador emergente dominicano Amed Rosario elevó de sacrificio y Bichette dejó caer el globo de Trent Grisham en el jardín izquierdo corto para un error que permitió anotar otra carrera. Un día antes, Benge permitió una carrera cuando se le cayó un elevado en el jardín derecho.

El venezolano Luis Torrens conectó un doble de dos carreras como bateador emergente en la parte baja ante Jake Bird.

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