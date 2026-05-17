Weaver sale de un aprieto con bases llenas ante su exequipo y los Mets vencen 6-3 a Yankees

Luke Weaver salió de un atolladero en la séptima entrada con las bases llenas y sin outs cuando entró a enfrentar por primera vez a su exequipo, y los Mets de Nueva York vencieron el sábado 6-3 a los Yankees para igualar la Subway Series del fin de semana a un triunfo por bando.

Mark Vientos impulsó tres carreras y el dominicano Juan Soto sumó dos hits y dos bases por bolas, para que los Mets ganaran por cuarta vez en cinco juegos.

Un lanzamiento descontrolado/error de tiro de Carlos Rodón que produjo dos carreras en el tercer inning y el doble de dos carreras de Vientos en el quinto ante Brent Headrick construyeron una ventaja de 5-2. Los Yankees se acercaron a dos carreras en la séptimo cuando el jardinero novato de los Mets, Carsen Benge, dejó caer el elevado en retroceso de Cody Bellinger para un error que permitió que Aaron Judge anotara desde segunda.

Paul Goldschmidt recibió un pelotazo y Jazz Chisholm Jr. llenó las bases cuando elevó un toque y la pelota cayó detrás del montículo para un sencillo.

Weaver, quien dejó a los Yankees en diciembre por un contrato de 22 millones de dólares y dos años con los Mets, relevó a Brooks Raley y ponchó al dominicano Amed Rosario y Trent Grisham con cambios, y luego provocó que Anthony Volpe bateara un rodado para un out forzado que terminó la entrada.

Weaver lanzó un octavo inning de un hit y Devin Williams, quien dejó a los Yankees por un contrato de 51 millones de dólares y tres años con los Mets, trabajó un novena perfecta para su sexto salvamento en siete oportunidades.

Los Yankees cayeron a 2-6 en su gira, al irse de 15-3 con corredores en posición de anotar y dejar a 11 en base.