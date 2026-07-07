El ex ala defensiva de Cowboys Marshawn Kneeland tenía CTE en etapa temprana al morir

El ex ala defensiva de los Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland, quien murió por suicidio en noviembre de 2025 tras una persecución a alta velocidad con la policía, tenía encefalopatía traumática crónica en etapa temprana, una anomalía cerebral vinculada a conmociones repetidas, anunció su familia el martes.

El Centro de Encefalopatía Traumática Crónica (CTE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Boston, que investiga las consecuencias a largo plazo del trauma cerebral repetitivo en atletas y otras personas, analizó el tejido cerebral de Kneeland después de su muerte. Los investigadores determinaron que Kneeland, de 24 años, estaba en la etapa uno de cuatro de la CTE.

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NOTA DEL EDITOR — Esta historia incluye una conversación sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

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La CTE es una enfermedad cerebral degenerativa que se ha encontrado en atletas de deportes de contacto, veteranos de combate y otras personas que sufren traumatismos repetidos en la cabeza. Se sabe que puede provocar cambios de humor violentos, conducta impulsiva y depresión. Solo puede diagnosticarse después de la muerte.

“Aunque este diagnóstico no cambia la tragedia de su fallecimiento, aporta un contexto importante sobre algunas de las dificultades que pudo haber estado enfrentando”, indicó la familia de Kneeland, incluida su novia, Catalina Mancera, en un comunicado difundido a través de la Fundación de Conmoción Cerebral y CTE. “Compartimos esta información para ayudar a la gente a entender con qué podrían estar lidiando los jugadores de la NFL y otros atletas de deportes de alto contacto”.

“Para nosotros es importante crear conciencia. Seguimos recordando a Marshawn con compasión por la persona que fue, en lugar de definirlo por los últimos momentos de su vida. One Love”, agregó la familia.

La anomalía también se ha vinculado con muertes en la NFL, así como en el hockey y el fútbol.

Kneeland se disparó después de evadir a las autoridades en su vehículo y huir a pie de un choque automovilístico.

La persecución ocurrió después de que la policía indicó que Kneeland no se detuvo ante agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas por una infracción de tránsito. Las autoridades perdieron de vista el vehículo antes de localizarlo, minutos después, accidentado.

Mientras las autoridades buscaban a Kneeland después de que huyó a pie del lugar del choque, un despachador les dijo a los agentes que personas que lo conocían habían recibido un mensaje de texto grupal de Kneeland “despidiéndose”, lo que indicaba que podría estar en riesgo de suicidio.

Según un estudio de 2021 de la Facultad de Medicina de Harvard y el Centro de CTE de la Universidad de Boston, los jugadores de la NFL tienen más de cuatro veces más probabilidades de desarrollar ELA que otros hombres.

El doctor Chris Nowinski, director ejecutivo de la Fundación de Conmoción Cerebral y CTE, observó que el diagnóstico de Kneeland llega incluso en una era moderna de protocolos de conmoción cerebral en el deporte profesional y universitario y de mejor equipo de seguridad.

Kneeland comenzó a jugar futbol americano con tacleadas cuando tenía 7 años. Jugó en la Universidad de Western Michigan antes de ser seleccionado por los Cowboys en la segunda ronda del draft de la NFL de 2024.

“No tenemos motivos para creer que la generación actual tenga un riesgo menor de CTE que las generaciones anteriores. Los protocolos de conmoción cerebral no previenen la CTE, porque la CTE es causada por impactos repetidos en la cabeza, no solo por conmociones”. afirmó Nowinski y añadió: “Si queremos reducir el riesgo de CTE, debemos implementar protocolos de prevención de la CTE y reducir de manera agresiva el número y la fuerza de los impactos en la cabeza en todos los niveles del juego”.

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