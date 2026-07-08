Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jonrón de 3 carreras de Cronenworth impulsa a Padres a vencer 4-1 a Gallen y Diamondbacks

DIAMONDBACKS-PADRES
DIAMONDBACKS-PADRES (AP)

El jonrón de tres carreras de Jake Cronenworth ante Zac Gallen coronó una primera entrada de cuatro anotaciones y los Padres de San Diego vencieron 4-1 a los Diamondbacks de Arizona la noche del martes, para apenas su segunda victoria en 11 juegos.

Los Padres volvieron a empatar en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con los Diamondbacks, que comenzaron la noche a 14 juegos de los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Los Diamondbacks ganaron el primer juego de la serie 8-0 la noche del lunes, cuando limitaron a San Diego a ocho sencillos mientras conectaban dos jonrones.

Los Padres habían perdido ocho juegos consecutivos antes de ganar 5-2 en el Dodger Stadium la noche del domingo.

Germán Márquez (4-2) limitó a los Diamondbacks a una carrera y tres hits en cinco entradas, con cuatro ponches y tres bases por bolas.

El All-Star Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para su 23er salvamento, con el que está empatado en el liderato de la Liga Nacional.

Relacionados

Gallen permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in